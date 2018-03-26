События

19:08 26.03.2018

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

По предварительным данным, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул в Новосибирске проверяет, могли бы быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших", - сказал В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По состоянию на понедельник число погибших при пожаре выросло до 56 человек. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

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