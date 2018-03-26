События

15:45 26.03.2018

Паводок на Дунае угрожает 100 тыс. жителей Одесской области

Паводок на Дунае угрожает 100 тыс. жителей Одесской области

 В Одесской области уровень воды на р.Дунай приближается к критической отметке, паводок угрожает 100 тыс. местных жителей, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

"На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень (воды – ИФ) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тыс. жителей. Завтра отправляюсь в город Вилково", - написал М.Степанов на своей странице в Facebook.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (на 8-18 см выше высокого судоходного уровня - ИФ), что может вызвать затопление пониженных незаселенных участков города.

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