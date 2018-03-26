События

14:22 26.03.2018

В Харькове оперативно ликвидирован пожар в ТЦ "Дом торговли", пострадавших нет - ГСЧС

 В понедельник утром в 9-этажном ТЦ "Дом торговли центральный" в Харькове произошел пожар, который силами бойцов Госслужбы Украины по ЧС был оперативно ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС, информация о происшествии поступила на номер "101" в 10:38. "Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07. Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших",- говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на место происшествия выехали 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.

Разведка пожара установила, что горели силовые кабели на лестнице 2-го этажа и электрощитовая в подвале. Полимерные материалы при горении выделяли большое количество опасного дыма. Администрация заведения эвакуировала большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые люди еще оставались на верхних этажах здания. Из-за дыма они потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались. Спасатели организовали эвакуацию остававшихся людей газодымозащитной службой (ГДЗС). В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений на 4-м, 5-м и 6-м этажах вывели на свежий воздух 31 человека.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С начала марта на водоемах Украины погибли 25 человек, с начала года – более ста

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

Здание торгового центра в Кемерово вновь задымилось

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в админздании: жертв и пострадавших нет

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

Четыре человека, в том числе глава управляющей компании, задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерово

Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

Во время пожара в Кемерове погибли 37 человек, 64 пропали без вести

ПОСЛЕДНЕЕ

Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

Умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

Украинские правоохранители задержали "вора в законе" без гражданства "Рамаза Багдатского"

В Украине в ближайшие сутки пройдут дожди, на дорогах гололедица

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

Наполнение трастового фонда НАТО для разминирования Донбасса неудовлетворительно - Климпуш-Цинцадзе

Великобритания уже выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения

Украинские пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ в Азовском море

Пассажир в киевском метро перевозил в сумке 2,5 кг похожего на порох вещества – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА