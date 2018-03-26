Умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в московской больнице после того, как был доставлен "Скорой помощью" с улицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня рано утром С.Мавроди был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала. Они вызвали "Скорую помощь", которая доставила мужчину в Боткинскую больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на оказанную врачебную помощь, С.Мавроди скончался.

Источник отметил, что выводы о причинах смерти можно будет сделать только после вскрытия тела, "однако уже сейчас можно предполагать, что гибель связана либо с переохлаждением, либо с сердечной недостаточностью".

По данному факту полиция проводит проверку, добавил источник.

"Интерфаксу" пока не удалось получить подтверждение этой информации из официальных источников.