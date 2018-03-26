Наполнение трастового фонда НАТО для разминирования Донбасса неудовлетворительно - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что наполнение трастового фонда НАТО для разминирования Донбасса является неудовлетворительным.

"Есть трастовые фонды, которые сейчас, к сожалению, наполняются не так, как этого бы хотелось. Буквально до 100 тыс. евро заложены сейчас в созданный в прошлом году фонд по разминированию", - сказала она на пресс-брифинге на тему "Актуальные вызовы имплементации Соглашения об ассоциации. Ход выполнения плана мероприятий на 2018 год" в понедельник в Киеве.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, данный фонд является очень важным для Украины, так как по оценкам экспертов, Украине необходимо около 15 лет эффективной работы по гуманитарному разминированию региона.

"Это неудовлетворительное, пока еще, наполнение этого фонда. Но мы работаем. И тут нужно работать со странами Альянса, так как именно они делают свои взносы в тот или иной фонд", - подчеркнула вице-премьер.

В то же время, она отметила, что трастовый фонд по помощи в реабилитации военнослужащих и наполняется и используется эффективно. В частности, при помощи данного фонда около 700 украинских военных прошли реабилитацию за границей.