События

12:48 26.03.2018

Украинские пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ в Азовском море

Украинские пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ в Азовском море

 В воскресенье корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.

"Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г.Керчь", - сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту обнаружения правонарушения проинформированы подразделения прокуратуры, Управления СБУ по АР Крым и ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области. На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).

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