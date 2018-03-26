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12:10 26.03.2018

СБУ расследует вероятную причастность Портнова к аннексии Крыма по статье "госизмена"

СБУ расследует вероятную причастность Портнова к аннексии Крыма по статье "госизмена"

Служба безопасности Украины начала расследование возможной причастности бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова к аннексии Россией Крыма в рамках уголовного производства по статье "государственная измена", утверждает народный депутат Андрей Левус (фракция "Народный фронт").

Как сообщил нардеп в понедельник на своей странице в соцсети Фейсбук, СБУ возбудила уголовное дело в ответ на заявление общественной организации "Вильни люды" в правоохранительные органы о вероятной причастности А.Портнова к аннексии Крыма.

"Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - пояснил А.Левус.

Он также обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук ответ СБУ, адресованный заместителю руководителя общественной организации "Вильни люды", в котором указано по возможному совершению уголовного правонарушения бывшим замАдминистрации президента Украины А.Портновым прокуратура АР Крым внесла в Единый Реестр досудебных расследований внесла ведомости о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"Напомню, что бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АР Крым Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014. Во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АР Крым постановления, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента", - добавил А.Левус.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не подтвердили данную информацию в Службе безопасности Украины.

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