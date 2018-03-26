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09:00 26.03.2018

Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата погиб в ДТП вечером 25 марта, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла около 20.30 в райцентре Дрогобыч. 33-летний водитель автомобиля BMW на литовской регистрации  выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Деу ланос", которым управлял 52-летний военком.

От полученных травм последний скончался на месте аварии. Водителя BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. После предоставления медпомощи его отпустили домой.

Все причины и обстоятельства аварии расследует полиция.

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Интерфакс-Украина
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