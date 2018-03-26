Саудовская Аравия уничтожила семь пущенных из Йемена ракет, один человек погиб

Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA.

Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, в результате обстрела и отражения ракетной атаки на территории Саудовской Аравии погиб один гражданин Египта, два его соотечественника получи ранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель руководимой Саудовской Аравией международной коалиции против йеменских повстанцев Турки аль-Малки.

Это, по мнению наблюдателей, могло произойти в результате падения обломков сбитых ракет на жилые кварталы.