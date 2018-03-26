События

07:25 26.03.2018

Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

По уточнённым данным, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 48 человек, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал В.Аксёнов на селекторном заседании.

По его словам, "в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют".

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти "возьмут на себя". По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В общей сложности под завалами ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове найдены тела 55 погибших

Четыре человека, в том числе глава управляющей компании, задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерово

Во время пожара в Кемерове погибли 37 человек, 64 пропали без вести

Пожар в торговом центре в Кемерове мог быть вызван неисправной электропроводкой

Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидирован, погибло 37 человек

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" во Львовской области

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

При пожаре в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело женщины и спасли мужчину - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнергоугля предлагает Кабмину назначить первым замминистра директора департамента правового обеспечения Максимец

Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Саудовская Аравия уничтожила семь пущенных из Йемена ракет, один человек погиб

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

США не боятся торговой войны с Китаем

Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

На открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львов прилетит Пэрис Хилтон

Американские самолеты провели разведку вблизи побережья оккупированного Россией Крыма

В Лимане на Донетчине задержан экс-боевик

Пограничниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский" были выявлены более 4,5 тыс. пачек сигарет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА