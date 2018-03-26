Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

По уточнённым данным, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 48 человек, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал В.Аксёнов на селекторном заседании.

По его словам, "в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют".

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти "возьмут на себя". По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.