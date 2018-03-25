События

12:40 25.03.2018

День Воли в Беларуси начался с задержания оппозиционного политика Статкевича, сообщают правозащитники

Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич задержан в воскресенье в Минске, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Задержан Николай Статкевич, которому было отказано в проведении шествия от площади Якуба Коласа до места проведения праздничного концерта", - говорится в сообщении "Весны".

По информации правозащитников, Н.Статкевич доставлен в РУВД Ленинского района Минска.

Как сообщалось, белорусская оппозиция в воскресенье готовится провести разрешенные властями мероприятия по случаю 100-летия Белорусской Народной республики (БНР). Мингорисполком одобрил заявку на проведение 25 марта митинга и концерта возле Большого театра оперы и балета.

Н.Статкевич планировал отдельно провести шествие в День воли, однако получил отказ от минских властей.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в День воли 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 гг., позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать.

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Интерфакс-Украина
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