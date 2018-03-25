События

09:42 25.03.2018

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили СБУ с профессиональным праздником

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили СБУ с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили работников Службы безопасности Украины и поблагодарили их за работу.

"Сотрудники Службы безопасности Украины – настоящие профессионалы, благодаря которым Украине удается противостоять гибридной войне и спецоперациям Кремля на территории нашего государства. Благодарен личному составу Службы за работу во имя победы и ради будущего Украины! – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов на своем персональном сайте разметил поздравление украинской спецслужбы с профессиональным праздником.

"Искренне поздравляю с праздником весь личный состав Службы безопасности Украины! Хочу поблагодарить работников Службы, которые приложили невероятные усилия к освобождению пленных украинских военнослужащих и гражданских! Желаю вам всегда быть первыми – в работе и в жизни! Крепкого вам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!".

Премьер-министр Украины В.Гройсман в своем поздравлении отметил, что Служба безопасности сегодня переживает качественные трансформации, а также вводит новые подходы в работе по критериям партнеров Украины из Европейского Союза и НАТО.

"От имени Правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам Службы безопасности Украины мирного неба, крепкого здоровья, выдержки и сил в противостоянии внешним и внутренним угрозам, благополучия и личного счастья. От вашей работы зависит будущее нашей страны", – подчеркнул премьер.

25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник Службы безопасности Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

СБУ начала трансформацию в орган спецназначения, не ожидая принятия концепции реформирования

АТО на Донбассе продолжится до восстановления госграниц Украины

СБУ предотвратила незаконное присвоение элеватора ГПЗКУ за 60 млн грн

СБУ пресекла в Харьковской области деятельность агентурной сети российских спецслужб

Н.Савченко в сопровождении следователей и сторонников пришла в Управление СБУ

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине

СБУ блокировала поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области

СБУ заблокировала попытки пропагандистов РФ популяризировать в Интернете "Житомирскую народную республику"

ПОСЛЕДНЕЕ

В воскресенье на дорогах Киева ожидается гололедица

На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области

В Донецкой области полицейские задержали мошенника за кражу планшета

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Бывшей сотруднице Харьковского метрополитена объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА