События

09:05 25.03.2018

На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки

В Донецкой области на контрольно-пропускных пунктах пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки на сумму в размере 850 грн, сообщили в администрации Государственной пограничной службы Украины.

"У КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники задокументировали четыре случая предложение взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления", – говорится в сообщении.

В погранслужбе отметили, что в отношении правонарушителей пограничники направили уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"В целом, вчера из КПВВ последовало 38,6 человек и более 5 тыс. транспортных средств", – подчеркнули в ведомстве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В воскресенье на дорогах Киева ожидается гололедица

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области

В Донецкой области полицейские задержали мошенника за кражу планшета

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

Бывшей сотруднице Харьковского метрополитена объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили СБУ с профессиональным праздником

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Трамп выражает поддержку президенту Франции, подвергшейся атаке террориста

Власти Финляндии получили запрос на выдачу Пучдемона Испании

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет сухо и умеренно прохладно

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА