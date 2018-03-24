События

23:34 24.03.2018

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу осуществил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, в течение более 10 часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

В ходе полета американский разведчик осуществил серию пролетов на расстоянии приблизительно 40-60 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он, как и в ходе прежних аналогичных полетов, находился над Новопсковским районом Луганской области на высоте около 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник в субботу утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. В районе 8:00 по киевскому времени он приступил к выполнению задания у линии разграничения на Донбассе, совершая полет на расстоянии приблизительно 70-80 км от нее.

В районе 18:30 по киевскому времени беспилотник ушел из воздушного пространства над Донбассом

С начала текущего года беспилотник ВВС США RQ-4B регулярно используется для ведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также у российских границ в регионе Балтики и побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил с учетом нынешнего не менее 18-ти таких полетов (10 у линии разграничения на Донбассе, 6 у российского побережья на Черном море и 2 у границ России в регионе Балтики).

Как сообщалось, в пятницу самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS ВВС Франции и командования НАТО, способные осуществлять разведку на сотни километров вглубь территории противника, один за другим совершили длительные полеты у границ Ленинградской области в районе Финского залива.

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