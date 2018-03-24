События

18:45 24.03.2018

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

Боевики совершили пять обстрелов позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, продолжая нарушать перемирие, никто не пострадал, информирует пресс-центр штаба АТО в субботу.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций", – говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.

Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования (НВФ) трижды применили по защитникам Лебединского, что на приморской области украинской обороны.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

"В целом, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", – констатировали в штабе.

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Интерфакс-Украина
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