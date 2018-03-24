События

11:48 24.03.2018

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Президент подчеркнул, что финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя "так называемую теорию управляемого хаоса"

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