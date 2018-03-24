События

09:29 24.03.2018

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

В субботу, 24 марта, движение транспорта по Северному и Южному мосту в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию КК "Киевавтодор".

"В частности, будет ограничено движение транспорта в эту субботу: с 10:00 до 16:00 - Северному (Московскому) мосту и мосту через р.Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города; с 14:00 до 20:00 – по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

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