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06:40 24.03.2018

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в пресс-центре штаба АТО в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один по населенному пункту и два по укреплениям ВСУ.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту они выпустили шесть мин. Вследствие огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

"На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

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Интерфакс-Украина
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