Госслужащий Секретариата Кабмина разоблачен на взятке

При получении неправомерной выгоды в размере $1 тыс. разоблачен взяточник-госслужащий Секретариата Кабинета Министров Украины, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Госслужащего Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Задержание проводилось в рамках досудебного расследования военной прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Дарницкого Управление полиции Главного управления Нацполиции в г.Киеве и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

В информации уточняется, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере $1 тыс. за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество", – сказано в сообщении.

В пресс-службе военной прокуратуры отметили, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров.

Согласно ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды) наказываются штрафом от 750 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.