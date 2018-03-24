События

04:45 24.03.2018

На Киевщине зафиксирована вспышка кори и ветрянки

На Киевщине зафиксирована вспышка кори и ветрянки

В Ирпенском регионе (Киевская обл.) зафиксировано 11 случаев заболевания ветрянкой и корью, созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний, сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"В медицинское учреждение КУ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", – сказано в сообщении на странице администрации в Фейсбук в пятницу.

В ОГА подчеркнули, что все больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы и созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний.

"В связи с этим Департаментом здравоохранения КОДА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидситуации среди военных, гражданского населения, в том числе и детей", – отмечено в сообщении.

Кроме того, осуществляется проверка состояния прививок госпитализированных. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки возможно контактирующих с инфецированными детей представлены в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

"Оперативным штабом рекомендовано усилить информационно-просветительскую работу по профилактике кори среди населения через средства массовой информации, в том числе, и веб-ресурсы Ирпенского горисполкома", – отметили в Киевской ОДА.

В информации подчеркивается, что директор Департамента здравоохранения КОДА Алла Арешкович лично контролирует состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе и ежедневно в 9.30 утра получает информацию от соответствующих служб. "Мониторинг будет вестись до момента стабилизации ситуации", – добавили в ОГА.

Также в администрации напоминаем, что лекарств от кори не существует, единственно надежным методом профилактики заболевания является вакцинация.

"Morbillivirus - вирус кори - чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА попросили в случае контакта с больным корью немедленно обратиться к врачу. "Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также показана экстренная профилактика путем введения иммуноглобулина", – подытожили в администрации.

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