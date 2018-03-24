События

02:39 24.03.2018

Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответной меры на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается источник, ожидается, что Д.Трамп получит рекомендацию от Совета нацбезопасности в пятницу. Подчеркивается, что в рекомендации не указано определенное количество российских дипломатов.

"Решение направить данную рекомендацию президенту было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России", - сообщает телеканал со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник.

По словам нескольких источников, вариант выслать российских дипломатов из США был бы "самым жестким ответом", и именно он стал приоритетным по итогам встречи.

"Если Д.Трамп решит действовать по рекомендации Совета нацбезопасности, то это (решение - ИФ) будет принято в ближайшее время, возможно, в начале следующей недели", - сказал источник.

По его информации, США хотели посмотреть, что предпримут члены Евросовета.

Высокопоставленный иностранный дипломат сообщил CNN, что Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны, "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

В Солсбери полицейские забрали скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь

Франция и Германия не считают отзыв постпреда ЕС в РФ достаточным ответом в рамках "дела Скрипаля" - Меркель

ФРГ и Франция намерены принять скоординированные ответные меры в связи с "делом Скрипаля"

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете США

США приостановили действие импортных пошлин на металлы для ЕС и ряда стран до 1 мая

Китай ответит на введение США пошлин на алюминий и сталь, акции снижаются

Новым советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Профсоюзы и администрация "ArcelorMittal Кривой Рог" назначили конференцию трудового коллектива на одно время в разных местах

Британский суд выдал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica

Самолеты НАТО провели разведку у рубежей РФ в районе Финского залива

Макрон сообщил о 16 пострадавших и трех погибших в результате теракта в Требе

СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

Значительная часть центра Одессы обесточена из-за аварий

Суд арестовал задержанную на взятке главного архитектора города на Харьковщине с возможностью залога в 528 тыс. грн

Министр обороны Украины и стратегический советник Канады обсудили реформирование украинского оборонного ведомства

Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области

Пограничники задержали активиста "Руха новых сил" Саакашвили при попытке контрабанды 100кг янтаря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА