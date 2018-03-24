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00:22 24.03.2018

Британский суд выдал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica

Британский суд выдал ордер на обыск в Лондоне офисов компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает в пятницу Би-би-си.

Скандал вокруг компании разгорелся в конце прошлой недели. Тогда Facebook заблокировал страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году. Однако представитель Cambridge Analytica заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Д.Трампа.

А.Коган также заявил о невиновности в деле о незаконном использовании пользовательских данных.

После этого Facebook оказалась под огнем критики, акции компании по итогам торгов 19 марта рухнули в цене на 7%. История также повлекла за собой снижение котировок бумаг технологических компаний по всему миру. Во вторник 20 марта котировки акций компании продолжили снижение.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к информации пользователей и ограничит доступ данных для разработчиков. Он заявил, что этот скандал стал нарушением доверия между А.Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, а также между социальной сетью и пользователями.

Также А.Цукерберг заявил о готовности отчитаться перед американским конгрессом, но не считает себя лучшим источником информации.

Компания занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегических коммуникаций избирательным кампаниям.

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