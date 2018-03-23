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22:42 23.03.2018

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и Конгресс США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины в 2018 году.

"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что выделение Вашингтоном финансовой помощи Киеву укрепит оборонный потенциал Украины.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – написал он.

Президент Украины отметил, что хорошая оборона и помощь союзников являются существенным фактором усмирения агрессора.

"Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент США Д.Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Д.Трамп.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается".

В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.

Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на законопроект о бюджете. Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

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