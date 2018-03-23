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21:47 23.03.2018

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

Президент США Дональд Трамп и американский Конгресс в пятницу поддержали закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн, сообщили посол Украины в США Валерий Чалый.

"Важная новость! Помощь США для Украины увеличивается! Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины. Президент США Д.Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Посол выразил благодарность "стратегическому партнеру" Украины.

"Ценим и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине. Но не менее важно, что это четкий сигнал от стратегического партнера. И нам, и нашим противникам", – написал В.Чалый.

Как сообщалось, президент США Д.Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Д.Трамп.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается".

В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.

Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на законопроект о бюджете. Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

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