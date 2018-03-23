События

20:35 23.03.2018

СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили и заблокировали в Киеве деятельность офиса работавших на ФСБ России хакеров.

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - сообщает пресс-центр СБ Украиныц в пятницу.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

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Интерфакс-Украина
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