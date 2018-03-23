Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко вновь обратилась с призывом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить удерживаемых в России украинских политических заключенных.

"Пользуясь случаем, возможно последним, я еще раз хочу обратиться к в очередной раз избранному президентом Российской Федерации: какая бы не развивалась ситуация в геополитике, человек остается человеком, человеческую жизнь должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила о помиловании для себя. Я прошу вас еще раз: отпустите украинских политзаключенных и пленных, отпустите людей, обменяйте их на своих. Дайте свободу и жизнь людям", - сказала Н.Савченко журналистам в пятницу вечером в зале заседаний Шевченковского райсуда Киева, пока судья находился в совещательной комнате.

Также нардеп обратилась к европейским политикам: "Вы действительно показали всему миру, что для вас права человека это один из ключевых моментов, на котором строится демократия. После выборов президента РФ и до спортивного праздника… есть возможность, есть политическое окно освободить людей, и я желаю вам успехов в этом".

Н.Савченко вновь подчеркнула, что объявит голодовку, если окажется в заключении.

Как сообщалось, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.