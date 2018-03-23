НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит в банке "Финансовая инициатива" обыск, сообщается в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. (ФГВФЛ).

"23 марта примерно в 10:00 представители НАБУ начали проводить обыск в центральном офисе ПАО "Банк "Финансовая инициатива", который находится в управлении Фонда гарантирования. Представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства", - сообщается в пресс-релизе.

Как указано в сообщении, свои действия правоохранители обосновывали наличием у них определения Соломенского районного суда столицы от 16 марта 2018 года в рамках уголовного производства №12016100000001664, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов. При этом в постановлении нет ни одной ссылки на то, что именно эти действия нужно осуществлять в банке "Финансовая инициатива".

"Подчеркиваем, что во время досудебного расследования детективы НАБУ неоднократно обращались в вышеуказанное банковское учреждение с определениями суда о временном доступе к вещам и документам, и получали информацию, объем которой был изложен в протоколах процессуального действия. Каких-либо замечаний относительно предоставления информации о ненадлежащей или неполной подготовке документов, электронных копий и т.д., детективы НАБУ в банковское учреждение и Фонд гарантирования не предоставляли. Несмотря на это 23 марта 2018 года в ПАО "Банк "Финансовая инициатива" прибыла группа детективов в сопровождении группы быстрого реагирования НАБУ для проведения обыска", - отмечается в сообщении.

Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования лишит ФГВФЛ возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка, указано в сообщении.