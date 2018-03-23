События

15:44 23.03.2018

Захват заложников во Франции: три человека погибли, трое получили ранения

Захват заложников во Франции: три человека погибли, трое получили ранения

Вооруженный мужчина, захвативший заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, все еще жив, сообщает в пятницу сайт газеты Le Figaro.

Ранее поступали данные о ликвидации нападавшего.

По последним данным, от его рук погибли три человека, еще трое получили ранения.

Как сообщалось, мужчина, совершивший нападение - выходец из Марокко. Он известен правоохранительным органам.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

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