Заложникам удалось покинуть помещение супермаркета во Франции

Человек, ранее захвативший заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, в настоящее время находится один в помещении магазина, сообщает в пятницу французский телеканал БФМ ТВ.

Ранее примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

БФМ ТВ сообщает о ранении двух человек.

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.

"Треб: я незамедлительно отправляюсь на место", - написал министр на своей странице в "Твиттере".

Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.