События

12:36 23.03.2018

Савченко в суде объявила голодовку

Савченко в суде объявила голодовку

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко, в отношении которой в настоящее время Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения, объявила голодовку.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - сказала Н.Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу.

"Для меня уже не страшно, я это проходила", - добавила она.

Н.Савченко также утверждает, что не представляет какой-либо опасности.

"Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке… Даст продержаться дольше – проживу дольше. Нет – значит, закончится (жизнь – ИФ) раньше, чем успеете осудить", - сказала она, обращаясь к судье.

Как известно, в декабре 2014 года, находясь в московском СИЗО, Н.Савченко объявила голодовку, которая, по ее утверждению, длилась более 80 дней. Впоследствии она объявляла голодовку еще несколько раз.

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