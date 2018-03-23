События

12:24 23.03.2018

Оружие из зоны АТО перевозилось для определения его происхождения, - Савченко

Оружие из зоны АТО перевозилось для определения его происхождения, - Савченко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которой в пятницу Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения, утверждает, что перевозка оружия из зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины осуществлялась в рамках боевых распоряжений для определения источника происхождения этого оружия.

"Оружие, которое перевозилось – а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце уже обвинение звучало именно так, хотя я не знала, какое оружие там будет перевезено… Но давайте будем объективными: оружие, которое перевозилось со стороны врага, перевозилась для того, чтобы понять, было она продано с наших артскладов, которые взрывались во время нашей преступной власти, когда идет война, уже четвертый раз, чтобы можно было понять, изготавливается ли у них свое оружие или поставляется оно из России, потому что четвертый год не заканчиваются боеприпасы там, где их никогда не было", - сказала Н.Савченко, выступая в зале суда в пятницу.

При этом парламентарий отмечает, что "если бы оружие имело намерение быть использованным где-то в терактах, оно никогда бы не ехало в военные части на хранение"

"Военные получают боевые распоряжения, работают все военные по боевым распоряжениям. Во исполнение разных заданий эти боевые распоряжения носят военную и государственную тайну. Оружие перевозить от противника нужно, испытывать его и тестировать нужно, понимать, с чем мы имеем дело нужно, потому что иначе мы будем проигрывать", - пояснила Н.Савченко.

Парламентарий опровергает все предъявленные ей подозрения. "Я никогда не покупала оружие, у меня нет денег на такой арсенал... А в вопросе освобождения наших пленных я сотрудничала с волонтерами... я всегда говорила правду", - сказала она.

Депутат также отметила, что располагала информацией о готовящемся покушении на нее. "Впервые меня предупредил Таранов, замглавы администрации президента (погибший замглавы АПУ Андрей Таранов - ИФ), который потом был убит, что есть заказ на мою ликвидацию. После этого было еще предупреждение", - сказала Н.Савченко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Савченко в суде объявила голодовку

Суд разрешил Савченко находиться возле адвокатов, а не в стеклянной кабине

В суд, где будут избирать меру пресечения Савченко, прибыли ее мать и сестра

Суд по избранию Савченко меры пресечения начнется в 10:30

Колесников о ситуации с Савченко: Это "Собачье сердце" Булгакова в форме трагедии

Многочисленные представители СМИ ожидают начала заседания суда по избранию для Савченко меры пресечения

В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения Савченко в виде ареста

За минувшие сутки в зоне АТО поддерживается режим полного прекращения огня

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

С начала суток в зоне АТО было тихо

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношение к институтам госвласти в Украине находится на грани "социологического SOS"

Почти 60% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс до границы с РФ

С начала войны на Донбассе погибли 2 тыс 383 украинских военных

Украина намерена покупать вертолеты у Франции

На Харьковщине задержана главный архитектор города

В Киеве маршрутка въехала в троллейбус, пострадали трое пассажиров

В Харьковском горсовете проводятся обыски

В Николаеве разоблачена группировка во главе с начальником отдела горсовета, которая около 10 лет занималась незаконной переправкой людей за границу

Нацполиция проводит выемку документов в админздании завода "АТЕК"

Трансляция пресс-конференции на тему "Начало политсезона: первые итоги, первые выводы"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА