События

11:27 23.03.2018

Кабмин готов за месяц урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Рада делегирует им это право

Кабмин готов за месяц урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Рада делегирует им это право

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", - сообщил В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что если Верховная Рада делегирует право урегулировать данный вопрос Кабмину, оно будет решено на протяжении одного месяца.

"Но если вопрос идет о том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссии с ассоциацией", - добавил премьер.

Как сообщалось, В.Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.

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Интерфакс-Украина
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