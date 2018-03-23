Министр Жданов выступает за финансирование спорта за счет лотереи

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выступает за финансирование спорта за счет лотерейного бизнеса.

"Я только за то, чтобы спорт получал дополнительное финансирование за счет лотереи, и это шло на специальный фонд в поддержку нашей сборной", - сообщил министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В то же время, он подчеркнул, что данное решение зависит не от правительства, а от принятия парламентом соответствующего закона.

Как сообщалось, И.Жданов выступает за поддержку прибыльными государственными компаниями национальных спортивных сборных в качестве официальных спонсоров.