События

10:52 23.03.2018

Министр Жданов выступает за финансирование спорта за счет лотереи

Министр Жданов выступает за финансирование спорта за счет лотереи

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выступает за финансирование спорта за счет лотерейного бизнеса.

"Я только за то, чтобы спорт получал дополнительное финансирование за счет лотереи, и это шло на специальный фонд в поддержку нашей сборной", - сообщил министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В то же время, он подчеркнул, что данное решение зависит не от правительства, а от принятия парламентом соответствующего закона.

Как сообщалось, И.Жданов выступает за поддержку прибыльными государственными компаниями национальных спортивных сборных в качестве официальных спонсоров.

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Интерфакс-Украина
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