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07:01 23.03.2018

ЕС принял решение об отзыве своего посла в России

ЕС принял решение об отзыве своего посла в России

На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ, сообщает пресс-служба союза.

"Было принято решение об отзыве нашего посла", - цитирует пресс-служба заявление премьер-министра Швеции Стефана Левена.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, "посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

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