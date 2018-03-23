События

05:21 23.03.2018

Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского

Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского

В четверг депутаты Киевского городского совета приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Игоря Сикорского.

"22 марта, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского", – говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации в четверг.

В информации уточняется, что докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - сообщил он.

"Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского", – сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове задержаны злоумышленники, занимавшиеся разбоем под видом правоохранителей

Киевсовет наработал антикоррупционную программу

Кабмин начинает процесс создания министерства по делам ветеранов

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Конгресс США одобрил выделение Украине $620,7 млн

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

"Укрпошта" открыла "Арт Хаб" в здании Главпочтамта в Киеве

В Киеве переименовали семь улиц, уточнили названия еще троих

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

В Луганской и Донецкой областях из-за непогоды обесточенными остаются 4 населенных пункта

ПОСЛЕДНЕЕ

Новым советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон

Государства-члены ЕС будут координировать действия в связи с инцидентом в Солсбери в свете ответов российских властей

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок"

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

С начала суток в зоне АТО было тихо

В Украине обучается более 66 тыс. иностранных студентов - Минобразования

В Черновцах потушили пожар в помещении транспортного колледжа – ГСЧС

В "Рухе новых сил" отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА