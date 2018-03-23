События

00:37 23.03.2018

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в четверг совершил новый многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма, а также линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил подлет к морским границам оккупированного Россией Крыма на Черном море.

В течение около восьми часов он летал по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также российского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно.

Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Перед этим в четверг утром этот же беспилотник ВВС США проводил очередной длительный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области. В контролируемом Украиной воздушном пространстве у линии разграничения на Донбассе он находился приблизительно с 10:15 до 13:00 (по Киеву). В районе 14:15 он вошел со стороны Николаевской области в воздушное пространство над международными водами Черного моря.

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