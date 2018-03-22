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21:37 22.03.2018

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

Основатель Facebook Марк Цукерберг приглашен в Европарламент, сообщил председатель Европейского парламента Антонио Таяни после своего выступления на саммите ЕС в четверг в Брюсселе.

"Чтобы он мог объясниться по поводу того, что произошло. И особенно, чтобы он нам сказал, что планирует сделать для предотвращения использования находящих в распоряжении Facebook данных таким образом, при котором не уважается воля пользователей", - сказал А.Таяни на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, он уточнил, что приглашение было направлено 20 марта вечером. "Мы дали некоторое время господину Цукербергу, чтобы ответить нам", - добавил глава Европарламента.

"Я думаю, для него было бы серьезной ошибкой считать, что дебаты с Европейским парламентом не важны. Все же Европейский союз является очень важным, регламентированным рынком для Facebook. И я думаю, что важно, чтобы господин Цукерберг предстал перед Европейским парламентом с целью объясниться. И, по крайней мере, объяснить это дело", - ответил А.Таяни на вопрос о возможном отказе М.Цукерберга принять это приглашение.

По словам председателя Европарламента, в ЕС хотят знать, не использовались ли эти данные во время президентских выборов в США и во время референдума по Brexit в Великобритании, чтобы повлиять на намерения граждан голосовать тем или иным образом.

"Если да, то это было бы очень плохой новостью", - подчеркнул А.Таяни.

При этом он заявил, что остается оптимистом, и сообщил, что Европарламент напомнил Конгрессу США, что ЕС является первым рынком для Facebook. Поэтому важно, чтобы глава компании прибыл в Европу для объяснений.

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