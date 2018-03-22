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18:26 22.03.2018

С начала суток в зоне АТО было тихо

С начала суток в зоне АТО было тихо

Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь с начала суток по состоянию на 18:00 в четверг, украинские военнослужащие также соблюдают режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - говорится в сводке.

"Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи по обороне Украины, продолжают надежно контролировать противника, соблюдая при этом режим всеохватывающего прекращения огня", - информируют в штабе.

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Интерфакс-Украина
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