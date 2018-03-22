События

12:40 22.03.2018

Более 50 полнометражных фильмов сейчас снимаются в Украине

Более 50 полнометражных фильмов сейчас снимаются в Украине

В Украине в производстве в настоящее время при поддержке Государственного агентства по вопросам кино находятся более 50 полнометражных фильмом, сообщил глава Агентства Филипп Ильенко.

"Если в общем (рассматривать – ИФ) ситуацию, то у нас сейчас больше 50 полнометражных фильмов в производстве при поддержке Госкино. В абсолютном большинстве фильмов главные роли исполняют украинские актеры", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам Ф.Ильенко, в Украине началось формирование отечественных "звезд киноиндустрии".

"Если мы вспомним фильмы прошлого года: и "Сторожевая застава", и "Киборги", и "Червоный", то эти фильмы уже заявили 5-7 актерских имен, которые в перспективе станут украинскими Жанами Рено", - выразил мнение глава Госкино.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии - Госкино

В Украине снимут документальный фильм "С Украиной в Голливуд"

Госкино готово финансировать полнометражный игровой фильм об украинских писателях, расстрелянных в 30-е годы, - Ильенко

Госкино запретило показывать в Украине еще два сериала

Украинскому кинопроизводству для выхода на самодостаточный уровень необходимо около 5 лет активной господдержки

Госкино запретило показ в Украине документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени"

ТРК «Украина» не должно показывать телесериал «Горькое счастье»

Госкино запретило показ в Украине российский телесериал "Понаехали тут"

Госкино запретило к показу в Украине российско-украинский телесериал с Фреймут

Госкино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Старшая сестра"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года

Франко-украинский фильм с Жаном Рено хотят выпустить в прокат уже зимой 2019 года

Первая группа украинских вертолетчиков отбыла на ротацию в ДР Конго в рамках миротворческой миссии ООН

Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

Луценко утверждает, что депутатская неприкосновенность Савченко не нарушалась при получении фактов о ее неправомерной деятельности

Саркози: обвинения по делу о финансовых нарушениях построены на заявлениях Каддафи, материальных доказательств нет

НАПК направило в суд протокол в отношении нардепа Микитася

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

Луценко заявляет о наличии доказательств участия РФ в предоставлении оружия Савченко и Рубану

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА