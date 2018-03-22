Франко-украинский фильм с Жаном Рено хотят выпустить в прокат уже зимой 2019 года

Продюсеры франко-украинского фильма "Последний шаг" с участием французского актера Жана Рено надеются представить фильм общественности уже зимой 2019 года.

"Фильм будет выпущен во всемирный прокат, мы надеемся... Во Франции фильм будет презентован в 2019, в первом квартале. Это фильм со снегом, лучше будет показать его зимой", - рассказала одна из продюсеров на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В свою очередь сценарист и режиссер фильма Фредерик Петижан рассказал, что на данный момент фильм уже снят на 70%.

Основной локацией фильма являются украинские Карпаты, визуализация киноленты перенесена в Киев.

Ф.Петижан уточнил, что в фильме будут показаны столичные улицы и красоты города, большинство сцен были сняты на Подоле.

Так главные роли в фильме сыграют: Ж.Рено ("Леон"), Сара Линд ("WolfCop"), Джо Андерсон ("Сумерки"), Дэвид Гяси ("Интерстеллар"), Игорь Цишкевич ("Битва за Севастополь").

Кроме того оператором-постановщиком является трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

"У меня было сильное желание посетить Карпаты, поскольку там очень красивая природа. Вспоминая (съёмки – ИФ), было очень холодно, но невероятной красоты лес был перед нами... Украинцы были очень добры к нам, и я был счастлив. Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - сообщил актер Ж.Рено.

Фильм "Последний шаг" создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Если говорить о финансовом участии (украинской стороны - ИФ), то оно составляет приблизительно 30%, 21 млн 630 тыс. грн - это взнос Госагентства по вопросам кино в бюджет этого фильма", - рассказал глава Госагентства Филипп Ильенко.

Общий бюджет фильма составляет - 73 млн 877 тыс. 206 грн.