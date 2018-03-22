События

11:28 22.03.2018

Первая группа украинских вертолетчиков отбыла на ротацию в ДР Конго в рамках миротворческой миссии ООН

Первая группа украинских вертолетчиков отбыла на ротацию в ДР Конго в рамках миротворческой миссии ООН

 Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго в среду, 21 марта, отбыла в эту страну для выполнения задач.

"Остальной личный состав вертолетного отряда двумя авиационными рейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег на днях", - сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины.

В то же время, в информации отмечается, что во Львов в четверг прибыл первый самолет с 75-ю украинскими военнослужащими-вертолетчиками, которые в рамках ротации возвращаются домой. Все они - бывшие участники АТО на востоке Украины.

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Интерфакс-Украина
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