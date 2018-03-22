События

10:55 22.03.2018

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

 Правоохранители метрополитена Киева обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы, сообщает Отдел коммуникации столичного главка полиции.

"Сегодня около 6.00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ (универсальный запал для ручных гранат – ИФ) и детонаторы. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в обнародованном пресс-службой полиции в четверг днем сообщении.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области 1990 года рождения, который в последнее время проживал в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий. Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не предпринимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию", - подчеркнул А.Крищенко.

В полиции Киева напомнили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале столичная полиция усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.

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