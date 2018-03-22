Из-за сообщения о минировании с железнодорожного вокзала в Харькове эвакуировали около 1000 человек

Информация о минировании железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский в среду вечером не подтвердилась.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что на вокзале заложена взрывчатка поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции города около 20:42.

"Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено... Работниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", - говорится в сообщении.