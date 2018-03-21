События

22:35 21.03.2018

В Кропивницком задержан сержант, похитивший 80 тыс. грн из воинской части радиостанции

В Кропивницком задержан сержант, похитивший 80 тыс. грн из воинской части радиостанции

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сержанта роты, который похитил из воинской части, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, 14 радиостанций стоимостью около 80 тыс. грн, сообщили пресс-служба СБУ в Facebook.

"Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил четырнадцать радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти восемьдесят тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров.

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия по открытому уголовному производству по ч.3 ст.110 УК Украины. Проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.

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