События

19:16 21.03.2018

Активисты "Свободы" проникли в гостиницу в центре Одессы, в отеле назвали происходящее захватом

Несколько десятков активистов партии ВО "Свобода" вошли в гостиницу "Большая Московская" на ул.Дерибасовской в Одессе; в гостинице восприняли происходящее как захват.

Заместитель председателя Одесской облорганизации партии "Свобода" Константин Василец в ходе пресс-конференции по факту инцидента заявил, что таким образом активисты хотели обратить внимание общества на проблему уничтожения памятников архитектуры Одессы владельцем компании "Инкор" Русланом Тарпаном.

"Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан, и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее", - сказал К.Василец.

Он добавил, что считает, что гостиница должна быть возвращена в собственность одесситов и приносить пользу городу.

Вместе с тем в "Свободе" заявили, что не штурмовали гостиницу и не захватывал ее. В то же время в компании "Инкор" восприняли происходящее в гостинице как захват.

"В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы "Большая Московская", - сообщила в чате одесских журналистов представитель инвестиционноо-строительной холдинговой компании "Инкор".

Одесский городской совет уже длительное время ведет переговоры с компанией "Инкор" относительно восстановления ряда памятников архитектуры, находящихся в собственности компании и пребывающих в аварийном и крайне плачевном состоянии.

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