События

18:54 21.03.2018

Главный архитектор Василькова задержан на взятке

Главный архитектор Василькова задержан на взятке

Сотрудники прокуратуры АР Крым (базируется в Киеве) совместно со Службой безопасности Украины задержали на взятке главного архитектора г.Васильков (Киевская обл.). а также начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции г.Васильков.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс. долл. главный архитектор города", – написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он также проинформировал, что за текущий год суды осудили 201 человек, выявленный Генпрокуратурой, МВД и СБУ.

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