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13:31 21.03.2018

Суд разрешил допрос Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича в режиме видеосвязи из России, но без привлечения каких-либо органов РФ

Суд разрешил допрос Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича в режиме видеосвязи из России, но без привлечения каких-либо органов РФ

Оболонский районный суд Киева разрешил допросить в качестве свидетелей стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича по видеосвязи из России бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, бывших охранников обвиняемого Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого, но не в рамках процедуры международно-правовой помощи.

"Ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить частично. Допросить Бернадского, Шуляка, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Оксану Медиеву, без привлечения каких-либо органов Российской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и РФ", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании во вторник.

Суд предложил допросить этих свидетелей 27, 28 и 29 марта.

При этом адвокат Виталий Сердюк указал, что 28-29 марта он и его коллеги могут пребывать в Германии в связи с необходимостью осуществлять собственную защиту от преследований власти за свою "правозащитную деятельность".

Кроме того, защита В.Януковича предложила суду допросить 4-5 апреля двух жителей Крыма Романа Татарикова и Андрея Никифорова. По словам адвокатов, раньше этот допрос осуществить не было возможности, в частности, из-за нахождения А.Никифорова на стационарном лечении в неврологическом отделении.

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