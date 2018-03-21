События

13:12 21.03.2018

В Украине на срочную службу в апреле-мае 2018 года призовут более 15 тысяч человек

В Украине на срочную службу в апреле-мае 2018 года призовут более 15 тысяч человек

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи - в Национальную гвардию, 1,2 тысячи - в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 млн грн, из которых 32,5 млн грн – на проведение призыв в ВСУ, 14,4 млн грн - в Нацгвардию, 4,3 млн грн - в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

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