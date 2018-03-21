События

12:02 21.03.2018

Полиция задержала жительницу Киевской области, которая спьяну "заминировала" Раду вечером 20 марта

Полиция задержала жительницу Киевской области, которая спьяну "заминировала" Раду вечером 20 марта

Правоохранители установили личность и доставили в полицию Киева жительницу одного из сел в Киевской области, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила о якобы минировании здания Верховной Рады во вторник, 20 марта.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева, накануне вечером в дежурную часть Печерского управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады заминировано. Сотрудники управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции - прилегающую территорию, взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили.

По данным начальника Печерского управления полиции Киева Андрея Дубровы, сотрудники уголовного розыска установили, что ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. С помощью коллег из Борисполя удалось установить ее местонахождение и доставить в управление киевской полиции.

"39-летняя жительница Киевской области звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, специальный прибор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - рассказал А.Дуброва.

Кроме того, известно, что злоумышленница не первый раз звонит в полицию с ложными сообщениями. Так, раньше она придумывала информацию о других преступлениях, в основном – о кражах, за что правоохранители Киевской области привлекали ее к административной ответственности.

За ложное сообщение о минировании украинского парламента женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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