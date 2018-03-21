Пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Францией за торговлю людьми

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали во вторник на границе с Молдовой гражданина этого государства, который находился в международном розыске за торговлю людьми, сообщает отдел коммуникаций со СМИ погранведомства.

"В пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области на въезд в Украину прибыл гражданин Молдовы 1987 года рождения. Во время осуществления контроля сработала база данных Интерпола… Гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", - говорится в сообщении

О факте задержания правонарушителя проинформировано Украинское бюро Интерпола в г.Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.