События

10:04 21.03.2018

Пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Францией за торговлю людьми

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали во вторник на границе с Молдовой гражданина этого государства, который находился в международном розыске за торговлю людьми, сообщает отдел коммуникаций со СМИ погранведомства.

"В пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области на въезд в Украину прибыл гражданин Молдовы 1987 года рождения. Во время осуществления контроля сработала база данных Интерпола… Гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", - говорится в сообщении

О факте задержания правонарушителя проинформировано Украинское бюро Интерпола в г.Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Саммит ЕС учтет результаты дискуссий США по стали и алюминию

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета", гражданина Молдовы

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

Эксперты погранведомств Украины и Молдовы совместно оценили угрозы погранбезопасности

Украина и Молдова возобновили политические консультации на уровне МИД

Правительство Молдовы утвердило порядок легализации приднестровских дипломов

Потребительские расходы во Франции в декабре неожиданно упали

В Киеве посадили лже-минера вокзала из Молдовы

Правительство Молдовы решило считать официальным языком страны румынский

ПОСЛЕДНЕЕ

На праздновании Навруза в Кабуле совершен теракт, множественные жертвы

Митинг пенсионеров силовых структур за справедливое соцобеспечение проходит в центре Киева

Боевики обстреливают позиции у Станицы Луганской, чтобы разведение сил не состоялось

Полиция демонтировала инженерные заграждения на участке автодороги под Мариуполем, где часто возникали ДТП

Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США

В Швейцарии граждан ФРГ обвинили в экономическом шпионаже

Саркози продолжают допрашивать по делу о финансировании его избирательной кампании

РФ частично ограничила движение грузовиков через границу

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении судьи ВАСУ обвиняемого в декларировании недостоверных данных

В Одесской области без газоснабжения остаются 8 многоэтажек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА